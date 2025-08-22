Corte de luz en Chile por lluvia deja a más de 50 mil clientes sin suministro: esta es la región más afectada
Lluvias, nevadas y fuertes rachas de viento se han registrado en la zona centro-sur del país.
Diversas afectaciones ha dejado el paso de un sistema frontal por la zona centro y sur del país, el cual ha dejado intensas lluvias, nevadas y fuertes rachas de viento.
Una de las problemáticas que se mantiene hasta la mañana de este viernes es el corte de luz en varias regiones de Chile.
Según datos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), al menos 55 mil personas registran problemas con el suministro eléctrico, siendo la región de La Araucanía la más afectada.
Corte de luz en Chile por lluvia: esta es la región más afectada
En detalle, 55.3611 hogares están sin luz, siendo las regiones de La Araucanía (41.617), Metropolitana (4.090), y el Biobío (3.178) las más afectadas.
Mientras que las comunas de La Araucanía con mayor cantidad de clientes sin luz son Pucón (22.026), Loncoche (4.306) y Curarrehue (3.338).