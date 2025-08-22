Hace casi un mes abrió sus puertas en Avenida Providencia 215, el Café Conectar, una cafetería que busca generar oportunidades laborales para personas con discapacidad intelectual.

Impulsada por la Corporación Apertura Para el Mañana (APM), el proyecto ha generado una increíble aceptación por el público.

Eduardo Lamatta, uno de los fundadores de APM, habló con ADN.cl y explicó que el café surgió de la necesidad de que sus beneficiarios “tengan en su línea de vida la oportunidad laboral”, dado que la integración en empresas tradicionales es difícil para personas con discapacidad intelectual.

Sobre los desafíos iniciales, reconoce que “era prácticamente un experimento con nuestros jóvenes para ver si se podían desarrollar y desempeñar en forma óptima con los clientes”, y que también existía la preocupación por la viabilidad económica del proyecto.

“Es una experiencia maravillosa”

La respuesta del público, cuenta Lamatta, “nos sorprendió muchísimo (…) llegó más público de nuestra expectativa”, impulsada por la difusión en redes sociales y medios de comunicación.

Sobre el futuro, adelanta que buscan crecer de dos formas: “Uno de esos es aumentar la capacidad que tenemos en este momento (…) y la otra, a mayor plazo, a lo mejor empezar a hacer franquicias”, con el objetivo de replicar la iniciativa en otras ciudades y generar más plazas laborales inclusivas.

Desde la perspectiva de quienes trabajan en la cafetería, Daniel Lamatta, trabajador con síndrome de Down, destaca que la experiencia es “maravillosa” y que su motivación es “atender a la persona para que pueda entrar a la cafetería y probar un rico café”.

Además, valora el espacio de trabajo y las herramientas visuales que facilitan la interacción con los clientes: “Hay letras, hay dibujos y con palabras (…) ahí puedes acoger lo que van a comer o tomar”, explica.