VIDEO. El excéntrico funeral de un empresario gitano en Londres: ataúd de oro y caravana en Rolls-Royce

El homenaje contrastó con la personalidad del fallecido, descrito por allegados como un hombre “modesto y de perfil bajo.

Nelson Quiroz

INFOBAE

INFOBAE

La muerte de Frank Thompson, empresario de la comunidad gitana en Reino Unido, dio paso a un funeral tan ostentoso como llamativo: un ataúd de oro macizo, un recorrido en Rolls-Royce Phantom Hearse y ceremonias que se prolongaron durante casi un mes.

El homenaje contrastó con la personalidad del fallecido, descrito por allegados como un hombre “modesto y de perfil bajo”, informaron medios ingleses como Mirror y Sunworld.

Thompson murió el 2 de julio, a los 69 años, por una infección pulmonar. Su ataúd dorado fue encargado por uno de sus hijos desde el extranjero y tardó semanas en llegar al país. El empresario fue sepultado el 29 de julio en un cementerio al sur de Londres, donde la familia planea construir un monumento de mármol que demorará cerca de un año en completarse.

Un amigo cercano calificó el féretro como “estupendo” y aseguró que Thompson “estaría orgulloso de lo que sus hijos hicieron por él”. La familia justificó la magnitud del funeral como una forma de “mostrar al mundo que hay gitanos viajeros realmente buenos”. Lo que comenzó como la búsqueda de “el mejor ataúd disponible” terminó en un ritual mucho más ambicioso.

El 23 de julio, el féretro inició un recorrido de una semana en un Rolls-Royce por ciudades como Nottingham y Manchester, donde Thompson había desarrollado parte de su actividad empresarial. También se incluyeron visitas a cementerios de amigos y familiares, en un viaje que combinó memoria, tradición y comunidad.

Más allá del lujo de la despedida, Thompson fue recordado como un empresario exitoso y un filántropo generoso. “Era un hombre de negocios de pies a cabeza, con un corazón de oro”, señaló un allegado al Daily Mail. El empresario había expandido la empresa familiar de asfalto y planeaba construir un orfanato, además de realizar donaciones a organizaciones benéficas infantiles.

