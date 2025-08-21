Ni serpientes, ni cocodrilos: este es el animal más letal de Australia, según reciente estudio

Un reciente estudio australiano confirmó al animal que ha implicado mayor tasa de defunción en seres humanos, el resultado: el caballo.

Australia se caracteriza por poseer especies extravagantes y a su vez temerarias. Algunas por mencionar: arañas venenosas, cocodrilos de agua salada, pulpos venenosos, y tiburones, entre otros.

El estudio realizado por la revista de medicina interna de Australia tomó una muestra de 713 muertes relacionadas con los animales, el resultado tomó un total de 34 muertes por año.

En ese contexto, el caballo lideró por sobre el resto de animales, con un total del 59.5%. En la mayoría de las defunciones, se vinculó con la caída de este animal.

Y es que a pesar de que la araña sea el animal más temido, no se registró ninguna muerte por picadura. Es más, nadie ha muerto por una de esta desde el embudo de 1981, que fue cuando se introdujo el anti-veneno.

¿Cuáles fueron los animales más letales?

El estudio tomó casos desde el año 2001 hasta el 2021, sobre animales que estuvieran relacionados con la muerte en humanos. El resultado de los animales más letales de Australia es el siguiente: