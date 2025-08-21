Fue maltratado durante días: “streamer” francés muere mientras realizaba transmisión en vivo

La Fiscalía de Niza confirmó que la muerte de Raphaël Graven (46), exmilitar y creador de contenido conocido en redes como “Jean Pormanove”, no fue causada por golpes ni por la intervención de terceros. De acuerdo con la autopsia practicada este jueves, el deceso “no tiene como origen un traumatismo” y las causas probables son de origen médico y/o toxicológico, por lo que se ordenó la realización de pruebas toxicológicas para determinar el motivo exacto.

El fallecimiento se produjo el lunes, mientras Graven dormía en Contes, cerca de Niza, tras participar durante 12 días en un directo en el que se registraron episodios de malos tratos por parte de otros dos participantes, identificados en línea como “Naruto” y “Safine”. Ambos fueron interrogados por la policía y negaron cualquier vínculo con la muerte del streamer.

Según el informe forense, se constató ausencia de lesiones internas y externas, así como la inexistencia de quemaduras. Sí se observaron hematomas y lesiones cicatrizadas en las extremidades inferiores, compatibles con agresiones previas, aunque no determinantes del deceso. Con estos elementos, la investigación penal se concentra ahora en esclarecer eventuales factores médicos o toxicológicos, informa El País.

El caso ha generado amplio impacto público en Francia. Los contenidos se difundían en la plataforma de streaming Kick, que es objeto de indagaciones por presuntas falencias de moderación. Autoridades habían recibido denuncias en el pasado por este motivo y, a raíz del fallecimiento, la ministra de Asuntos Digitales, Clara Chappaz, solicitó al regulador Arcom verificar posibles infracciones a la ley. En el momento de la muerte se registraban cerca de 10.000 usuarios conectados y parte de la audiencia pagaba por acceder al directo.

Graven también mantenía presencia en TikTok (alrededor de 582.000 seguidores) y Twitch (más de 600.000), y era conocido por transmisiones en las que aceptaba humillaciones como parte del formato, mientras los otros participantes adoptaban el rol de agresores. De acuerdo con antecedentes previos, tanto él como otro hombre que aparece en videos similares —alias “Coudoux”— declararon ante la justicia en enero que se trataba de un montaje con fines de viralización y lucro, que no eran víctimas de violencia y que rechazaban evaluaciones psiquiátricas. Según esas declaraciones, percibían entre 2.000 y 6.000 euros mensuales por dichos contenidos.

Aunque la autopsia descarta homicidio, la Fiscalía mantiene diligencias para precisar responsabilidades administrativas y el eventual incumplimiento de normas de moderación por parte de plataformas. Los resultados toxicológicos serán determinantes para establecer la causa final de la muerte.