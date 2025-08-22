;

VIDEO. “Después de todo...”: La broma sin filtros de José Antonio Neme a Tonka Tomicic en su regreso a la televisión chilena

Por su parte, la animadora entregó detalles sobre “El Internado”, el nuevo reality de Mega.

Alejandro Basulto

Mucho Gusto

Mucho Gusto

El nuevo reality de Mega, El Internado, ya genera expectación antes de su estreno, y este viernes Tonka Tomicic entregó detalles de su participación en el espacio durante su visita al matinal Mucho Gusto.

La animadora compartirá la conducción junto al chef Yann Yvin, quien también será parte del proyecto que se grabará en Perú y combinará desafíos físicos y culinarios.

En el estudio, ambos prepararon una ratatouille, guiso tradicional francés, mientras se hablaba de lo que se viene en este programa, que ya tiene confirmados a Di Mondo, Daniella Campos y Maluco como primeros participantes.

Revisa también:

ADN

La comunicadora destacó que esta será su primera experiencia en un reality show, pese a su larga trayectoria en televisión, donde ha conducido matinales, estelares e incluso el Festival de Viña del Mar.

Estoy supercontenta, de verdad, estoy feliz. Llegué hoy día, recorrí todo el canal, pasé por todas las oficinas, me he sentido muy acogida. Es una sensación muy positiva”, expresó.

Me han contado que voy a aplicar todo el trabajo de 20 años y más en el formato, que tiene la suerte que como es grabado, te puedes pasar tres pueblos y después... Se regula todo. Pero es bonito”, agregó.

La broma de José Antonio Neme

Durante el momento de cocina en vivo, José Antonio Neme aprovechó para hacerle una broma a Tonka mientras cortaba cebolla. “Después de todo lo que ha llorado mi amiga, para qué va a llorar más con la cebolla po”, lanzó, lo que generó risas en el estudio. “Hay que reír”, replicó la animadora.

El conductor de Mega remató entre carcajadas: “Ya ni la cebolla la hace llorar... Una pequeña broma en este programa, por favor”.

