“Ahora hay una pausa, pero...”: Senapred detalla a qué hora dejará de llover y nevar en Santiago

Durante la mañana de este viernes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó un balance sobre el sistema frontal que se registra entre las regiones de Coquimbo al Maule.

Desde el organismo detallaron que las respuestas a las diversas afectaciones registradas durante estos días “han sido bastante buenas”.

“No tenemos grandes incidentes producto de este sistema frontal”, dijo la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián.

En ese sentido, se reportan al menos 77 casas con afectaciones (1 con daño mayor, 76 con daño menor), además de cierre de algunas rutas.

¿A qué hora dejará de llover en Santiago?

En conversación con Radio ADN, Alicia Cebrián indicó que “se ha ido cumpliendo el pronóstico que veníamos monitoreando junto a la Dirección Meteorológica de Chile”.

“Hay registros de más de 30 centímetros de nieve en Valle Nevado, y puede seguir cayendo durante el día. Hay un pronóstico que podríamos llegar hasta 80 centímetros. Y va a seguir precipitando durante el día", agregó.

En esa línea, la directora nacional de Senapred declaró respecto a la lluvia que “ahora hay una pausa, pero durante el día se pudieran seguir registrando hasta unos 15 milímetros más de agua”.

Finalmente, Cebrián abordó la ola polar que se viene para la región Metropolitana, afirmando que para este sábado “podríamos tener hasta -3 grados en el valle, y hasta -6 en comunas aledañas”.