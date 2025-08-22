;

Brutal ataque en Quilpué: prisión preventiva para hombre que golpeó a chofer de 77 años

El imputado entró a la fuerza a un microbús y le dio siete puñetazos por la espalda al conductor.

Nelson Quiroz

Brutal ataque en Quilpué: prisión preventiva para hombre que golpeó a chofer de 77 años

Brutal ataque en Quilpué: prisión preventiva para hombre que golpeó a chofer de 77 años / Rodrigo Fuica

El Juzgado de Garantía de Quilpué ordenó este viernes la prisión preventiva de S.A.S.G., de 42 años, imputado por el delito de homicidio frustrado tras la violenta agresión a un conductor de microbús de 77 años ocurrida el pasado 19 de agosto en la ciudad.

Durante la audiencia de control de detención, la magistrada María Alejandra Radic acogió la solicitud presentada por la Fiscalía, argumentando que la libertad del acusado constituye un riesgo para la seguridad pública.

ADN

VICTOR HUENANTE

En consecuencia, dispuso su ingreso a un recinto penitenciario que será definido por Gendarmería, luego de que la defensa pidiera resguardar la seguridad del imputado debido a amenazas recibidas.

Revisa también

ADN

El tribunal estableció un plazo de 90 días para la investigación. El caso está a cargo del fiscal Walter Wenzel Venegas y la defensa del imputado es llevada por la abogada Nicoll Rojas Labra.

El ataque quedó registrado en una cámara de seguridad. En las imágenes se observa cómo el acusado fuerza la puerta del bus y, una vez en el interior, golpea en reiteradas ocasiones al chofer por la espalda, propinándole al menos siete puñetazos.

La violenta agresión dejó al conductor con lesiones de carácter grave, de acuerdo con lo informado por el mayor José Halabi, comisario de la 2ª Comisaría de Quilpué. El presunto agresor fue detenido dos días después del incidente, el jueves 21 de agosto.

La jueza Radic enfatizó que, dada la gravedad del delito y la forma en que fue perpetrado, no era posible decretar una medida cautelar menos restrictiva. En paralelo, la defensa solicitó que el acusado sea trasladado a un penal de Santiago, petición que deberá ser evaluada por Gendarmería.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad