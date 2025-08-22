Brutal ataque en Quilpué: prisión preventiva para hombre que golpeó a chofer de 77 años / Rodrigo Fuica

El Juzgado de Garantía de Quilpué ordenó este viernes la prisión preventiva de S.A.S.G., de 42 años, imputado por el delito de homicidio frustrado tras la violenta agresión a un conductor de microbús de 77 años ocurrida el pasado 19 de agosto en la ciudad.

Durante la audiencia de control de detención, la magistrada María Alejandra Radic acogió la solicitud presentada por la Fiscalía, argumentando que la libertad del acusado constituye un riesgo para la seguridad pública.

En consecuencia, dispuso su ingreso a un recinto penitenciario que será definido por Gendarmería, luego de que la defensa pidiera resguardar la seguridad del imputado debido a amenazas recibidas.

El tribunal estableció un plazo de 90 días para la investigación. El caso está a cargo del fiscal Walter Wenzel Venegas y la defensa del imputado es llevada por la abogada Nicoll Rojas Labra.

El ataque quedó registrado en una cámara de seguridad. En las imágenes se observa cómo el acusado fuerza la puerta del bus y, una vez en el interior, golpea en reiteradas ocasiones al chofer por la espalda, propinándole al menos siete puñetazos.

La violenta agresión dejó al conductor con lesiones de carácter grave, de acuerdo con lo informado por el mayor José Halabi, comisario de la 2ª Comisaría de Quilpué. El presunto agresor fue detenido dos días después del incidente, el jueves 21 de agosto.

La jueza Radic enfatizó que, dada la gravedad del delito y la forma en que fue perpetrado, no era posible decretar una medida cautelar menos restrictiva. En paralelo, la defensa solicitó que el acusado sea trasladado a un penal de Santiago, petición que deberá ser evaluada por Gendarmería.