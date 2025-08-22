¿Cómo desactivar Meta AI en WhatsApp y por qué muchos usuarios buscan hacerlo?

La integración de Meta AI en WhatsApp ha generado opiniones divididas desde el primer momento. Mientras algunos aprovechan sus funciones para resolver consultas o automatizar tareas, otros prefieren prescindir de esta herramienta y tener una versión más simple de la app de mensajería.

Si bien en algunos países como Chile no es posible desinstalar por completo la inteligencia artificial de Meta, sí se pueden aplicar ajustes que reducen su presencia dentro de la aplicación.

Esta opción resulta especialmente útil para quienes consideran molesto el ícono azul del chatbot o desconfían de su utilidad y seguridad.

Las razones para querer limitar su uso son diversas, desde la preocupación por la privacidad hasta errores en sus respuestas o simplemente la preferencia de mantener una experiencia de ‘wsp’ más clásica.

Aunque en Europa ya existen opciones más avanzadas para deshabilitar la función, en esta región del mundo los pasos permitidos y recomendados son los siguientes:

Abrir la conversación con Meta AI en WhatsApp. Tocar el ícono de tres puntos verticales en la esquina superior derecha (o en el menú de chats, según el dispositivo). Seleccionar “Eliminar conversación” o “Eliminar chat”. Confirmar la eliminación.

Al hacerlo, el asistente dejará de figurar en la lista de chats activos. En caso de querer volver a usarlo, basta con buscarlo en los contactos o iniciar un nuevo chat desde la barra de búsqueda.

¿Qué pasa con la privacidad?

En lo que respecta a la privacidad, uno de los puntos más relevantes y considerados por los usuarios, desde Meta aseguran que las conversaciones con su IA son seguras.

Según detallan, los mensajes son confidenciales y no se comparten con terceros, así como tampoco se almacenan conversaciones anteriores, siendo cada una de las interacciones completamente independiente.

En la misma línea, dejaron en claro que la herramienta no accede a otros chats ni escucha al usuario. Asimismo, aclaran que el acceso al micrófono no está habilitado.

Además, al igual que sucede con la mayoría de las conversaciones en cualquier chat, los mensajes viajan encriptados de extremo a extremo.

“Mi objetivo es proporcionar información y asistencia de manera segura y respetuosa con tu privacidad”, señala Meta AI respecto a su política de uso.

Aunque la herramienta llegó para quedarse, cada usuario puede decidir cuánto espacio le da en su experiencia de mensajería en WhatsApp.