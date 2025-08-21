Alerta ante el fraude digital: revisa algunas claves para que las empresas protejan sus pagos en línea

El fraude digital continúa en alza y se ha convertido en una de las principales preocupaciones para las compañías que operan en el ecosistema del comercio electrónico.

Según el Informe de Sistemas de Pago (ISiP) 2025 del Banco Central de Chile, durante el primer semestre de este año se registraron más de 127 mil denuncias por delitos asociados a medios digitales, cifra que representa un aumento del 10 % respecto al periodo anterior.

Las modalidades más recurrentes son el phishing, el robo de credenciales y las transferencias no autorizadas, prácticas que amenazan tanto la seguridad de las transacciones como la confianza de los clientes.

Expertos advierten que la tecnología, por sí sola, no es suficiente para enfrentar este desafío. La capacitación y la cultura organizacional son fundamentales para reducir los riesgos.

“En el fraude digital, el factor humano sigue siendo clave: un empleado que identifica un intento de engaño a tiempo puede evitar pérdidas importantes”, comentó Francisca Raffo, Chief Technology Officer de ProntoPaga.

“Por eso, la educación y la cultura interna de prevención son tan importantes como las herramientas tecnológicas”, enfatizó.

Medidas estratégicas

Entre las recomendaciones, se plantea que las compañías implementen un plan integral de prevención con cinco acciones básicas:

Autenticación reforzada mediante métodos de verificación en dos pasos.

mediante métodos de verificación en dos pasos. Monitoreo constante con sistemas que identifiquen patrones inusuales de comportamiento.

con sistemas que identifiquen patrones inusuales de comportamiento. Capacitación continua a colaboradores para detectar intentos de phishing o ingeniería social.

a colaboradores para detectar intentos de phishing o ingeniería social. Políticas internas claras para validar pagos y gestionar datos sensibles.

para validar pagos y gestionar datos sensibles. Alianzas estratégicas con proveedores que ofrezcan tecnología antifraude y soporte especializado.

Desde ProntoPaga, firma dedicada a la seguridad en pagos digitales, ha implementado sistemas que permiten detectar irregularidades en tiempo real, aplicando validaciones adicionales antes de confirmar una transacción.

“Nuestra prioridad es ayudar a que los negocios operen con confianza, sabiendo que hay un sistema que vigila y bloquea intentos de fraude antes de que se concreten”, subrayó la vocera de la empresa.

Con el comercio digital en constante crecimiento, las compañías enfrentan el reto de fortalecer sus defensas frente a los ataques cibernéticos.

Los especialistas coinciden en que combinar procesos claros, capacitación interna y soluciones tecnológicas avanzadas es la fórmula más efectiva para reducir riesgos y proteger tanto a los negocios como a sus clientes.