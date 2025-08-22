Codelco aumenta 24% sus aportes al Fisco en el primer semestre de 2025

Codelco informó los resultados de su producción propia durante el primer semestre de 2025, registrando un incremento cercano al 10% en comparación con el mismo período del año anterior.

El presidente ejecutivo de la estatal, Rubén Alvarado, destacó que “el cuidado y la seguridad de nuestros trabajadores son siempre la primera prioridad. Hasta fines de julio habíamos mejorado la gestión respecto del año anterior y logramos un incremento productivo, acompañado de mejores tasas de seguridad”.

Adicionalmente, aseguró que “tras el lamentable accidente del 31 de julio, estamos concentrados en nuestro plan de retorno seguro y paulatino a las operaciones en El Teniente”.

Aumento de producción

En concreto, la compañía alcanzó 634 mil toneladas, lo que representa un alza de 9,3% respecto al mismo período del año anterior, equivalente a 54 mil toneladas adicionales.

Sumando su participación en El Abra, Anglo American Sur y Quebrada Blanca, la producción total llegó a 689 mil toneladas , 61 mil más que en 2024.

Entre las divisiones que impulsaron los resultados resaltan Ministro Hales, con un alza de 87,6% gracias a la habilitación de nuevos niveles de explotación, y El Teniente, además del aporte del proyecto estructural Rajo Inca en Salvador, que se encuentra en proceso de ramp up desde diciembre y sumó 17 mil toneladas en este período.

Codelco explicó que los avances responden también a su estrategia de desarrollo mina, enfocada en habilitar múltiples fases productivas en los yacimientos, lo que reduce riesgos de interrupción y permite acceder a mineral de mayor calidad, como ocurrió en Andina desde 2024.

Incremento de aportes

En el primer semestre, el costo directo (C1) aumentó 6%, alcanzando los 215,7 centavos de dólar por libra. Este incremento se explica principalmente por el inicio de las operaciones de Rajo Inca, que implicó que durante el primer semestre de 2025 se reflejara en su totalidad el costo de operación.

Los aportes al Fisco se incrementaron en 24% en el semestre, al sumar US$ 814 millones, lo que afianza la proyección de la Corporación de superar al cierre del año los aportes registrados en 2024 y reafirma su compromiso con el desarrollo del país.