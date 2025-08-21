Remezón en La Moneda: Mario Marcel renuncia al Ministerio de Hacienda

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentó su renuncia al Presidente Gabriel Boric en el Palacio de La Moneda, según confirmaron fuentes de su equipo asesor.

El ahora exsecretario de Estado, quien ocupaba el cargo desde el inicio del actual gobierno y era considerado uno de los pilares del gabinete, habría argumentado motivos personales para dar un paso al costado, aunque oficialmente aún no se han entregado detalles.

30 DE JULIO DE 2025 / SANTIAGO FOTO: DIEGO MARTIN / AGENCIAUNO / Diego Martin Ampliar

Durante la mañana, se pudo ver al secretario de Estado ingresar al despacho presidencial acompañado de sus asesores, sin emitir declaraciones a la prensa. En estos momentos, la decisión se encuentra en manos del Mandatario, quien debe resolver si acepta o no la renuncia del titular de Hacienda, responsable de la conducción de la política fiscal en los últimos años.

La noticia representa un golpe relevante para el gobierno, ya que Marcel es considerado uno de los ministros mejor evaluados y una figura clave en la estabilidad económica.

La dimisión ocurre apenas un día después de la salida de Esteban Valenzuela de la cartera de Agricultura.