;

Remezón en La Moneda: Mario Marcel renuncia al Ministerio de Hacienda

La dimisión ocurre apenas un día después de la salida de Esteban Valenzuela de Agricultura.

Nelson Quiroz

Paulina García

Remezón en La Moneda: Mario Marcel renuncia al Ministerio de Hacienda

Remezón en La Moneda: Mario Marcel renuncia al Ministerio de Hacienda

02:42

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentó su renuncia al Presidente Gabriel Boric en el Palacio de La Moneda, según confirmaron fuentes de su equipo asesor.

El ahora exsecretario de Estado, quien ocupaba el cargo desde el inicio del actual gobierno y era considerado uno de los pilares del gabinete, habría argumentado motivos personales para dar un paso al costado, aunque oficialmente aún no se han entregado detalles.

ADN

30 DE JULIO DE 2025 / SANTIAGO FOTO: DIEGO MARTIN / AGENCIAUNO / Diego Martin

Durante la mañana, se pudo ver al secretario de Estado ingresar al despacho presidencial acompañado de sus asesores, sin emitir declaraciones a la prensa. En estos momentos, la decisión se encuentra en manos del Mandatario, quien debe resolver si acepta o no la renuncia del titular de Hacienda, responsable de la conducción de la política fiscal en los últimos años.

Revisa también

ADN

La noticia representa un golpe relevante para el gobierno, ya que Marcel es considerado uno de los ministros mejor evaluados y una figura clave en la estabilidad económica.

La dimisión ocurre apenas un día después de la salida de Esteban Valenzuela de la cartera de Agricultura.

Contenido patrocinado

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

&#039;Harry Potter&#039;: HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

'Harry Potter': HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: &#039;Todo lo que escribo se hace realidad&#039;

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: 'Todo lo que escribo se hace realidad'

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad