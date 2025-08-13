;

Varios cientos de millones de dólares: Máximo Pacheco revela costo para Codelco tras paralización por tragedia en El Teniente

“Es el momento más doloroso de nuestra actividad minera”, señaló el presidente del directorio Máximo Pacheco.

Javiera Rivera

Desde el Congreso, el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, confirmó que la paralización de la División El Teniente, luego del fatal accidente, generará un impacto económico estimado en 300 millones de dólares.

El ejecutivo comenzó su intervención lamentando profundamente la tragedia, cuyo origen —un estallido de roca o un eventual sismo— sigue siendo investigado.

Es el momento más doloroso de nuestra actividad minera. Codelco no será la misma después de esto. Implementaremos todas las lecciones que podamos aprender para evitar que algo así vuelva a suceder”, afirmó.

Pacheco también respondió a las denuncias de sindicatos sobre posibles ondas expansivas destructivas registradas en marzo en la zona de Andesita, las que, según acusan, no habrían sido abordadas con medidas preventivas.

El directivo señaló no tener antecedentes al respecto y recalcó que el Ministerio Público está a cargo de esclarecer los hechos. “No me anticipo a lo que el fiscal pueda determinar”, añadió.

En cuanto al impacto productivo, detalló que la detención de operaciones podría significar la pérdida de entre 20 mil y 30 mil toneladas de cobre fino.

Con el valor internacional del metal en torno a los 10 mil dólares por tonelada, la proyección alcanza una merma de aproximadamente US$300 millones para la estatal.

Por último, Pacheco se refirió a la salida del gerente general de la división, Andrés Music, calificándola como “un acto de decencia” y “un gesto que lo engrandece” en medio de la compleja situación que atraviesa la compañía.

