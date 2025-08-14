;

Nueva vacuna reporta prometedores avances contra el cáncer de páncreas y colorrectal

El estudio en 25 pacientes reporta reducción de biomarcadores tumorales y asociación entre intensidad de respuesta T y menor riesgo de recaída.

Una vacuna no personalizada dirigida a mutaciones del gen KRAS (ELI-002 2P) reportó señales de eficacia en un estudio fase 1 con 25 pacientes operados por cáncer de páncreas o colorrectal con enfermedad mínima residual, según resultados publicados en Nature Medicine.

El ensayo AMPLIFY-201 incluyó a 20 personas con cáncer de páncreas y 5 con cáncer colorrectal, todas con marcadores de recaída tras la cirugía. Tras el esquema de inyecciones, el 84% (21 de 25) generó linfocitos T específicos contra KRAS mutado. Entre quienes alcanzaron respuestas por sobre un umbral definido, se observaron reducciones de biomarcadores tumorales y, en seis casos, eliminación completa de ctDNA, equivalente al 24% del total.

A la fecha de corte, la mediana de supervivencia libre de recaída del conjunto se estimó en 16,33 meses y la mediana de supervivencia global en 28,94 meses. En el subgrupo de páncreas, los valores fueron comparables. Los autores señalan que los resultados se asocian a la intensidad de la respuesta de células T inducida por la vacuna.

Cómo funciona ELI-002 2P

ELI-002 2P es una formulación “lista para usar” que no requiere personalización individual. Incorpora péptidos dirigidos a mutaciones KRAS (G12D y G12R) y un adyuvante diseñado para llevar el antígeno hacia los ganglios linfáticos, donde se activa la respuesta inmune. KRAS está presente en ~93% de los cánceres de páncreas y ~50% de los colorrectales, lo que explica su interés terapéutico.

De acuerdo con la Universidad de California en Los Ángeles, atacar KRAS ha sido “uno de los desafíos más difíciles” en oncología, y el estudio indica que la vacuna puede entrenar al sistema inmune de manera segura y efectiva para reconocer estas mutaciones.

Limitaciones y próximos pasos

Se trata de un estudio pequeño, sin grupo control y con seguimiento aún en maduración, por lo que se requieren ensayos controlados y de mayor tamaño para confirmar beneficios clínicos. Una versión ampliada (ELI-002 7P) se evalúa en fase 2 para abarcar más mutaciones de RAS.

