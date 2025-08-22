Chile llega a 59 medallas en Asunción 2025 y supera su registro total de preseas en los Juegos Panamericanos Junior / Team Chile

Este viernes, en la penúltima jornada de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, el Team Chile completó otro hito.

Al hecho de ya haber superado la cantidad de oros respecto a Cali 2021, hoy también se superó el total de podios continentales, llegando a 59 preseas: 18 de oros, 17 de plata y 24 de bronce.

Por una parte, están los bronces logrados por Sebastián Alveal, Matteo Cossio, Matías Parra y Jerson Valenzuela en el K4 500 metros del canotaje; además del tercer puesto de Josefa Ramos en la categoría libre femenino del patinaje artístico.

A lo anterior se suma la mejor participación del día, la de Theodora Garrido y Nicolás Campos, que obtuvieron la medalla de plata en el dueto mixto de la natación artística.

“Estoy muy contento, aunque hay muchos puntos por mejorar todavía. Hay competencia todavía en el año. Creo que fue una nadada muy bonita”, describió Nicolás Campos en diálogo con ADN Deportes en Asunción.

“Estoy contenta, más por ser la medalla que le permitió a Chile igualar la cantidad de medallas de Cali. Es muy bonito representar a Chile”, complementó Theodora Garrido.