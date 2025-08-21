Una icónica pieza utilizada por Tobey Maguire en “Spider-Man 2″ será subastada y ya se estiman altos valores

No hay dudas de que Tobey Maguire interpretó una de las versiones más aclamadas y recordadas de Spider-Man, cautivando a más de una generación en la década de los 2000.

Gracias a las tres películas originales (2002, 2004 y 2007) y una aparición en No Way Home (2021) dentro del del Universo cinematográfico de Marvel, se ha posicionado como uno de los rostros más queridos del cine de superhéroes.

Ahora, los fanáticos más acérrimos del superhéroe, y también del actor, podrán adquirir una pieza icónica que fue utilizada durante la trilogía dirigida por Sam Raimi.

Se trata nada más y nada menos que del traje que utilizó Maguire en Spider-Man 2, ese con el que enfrentó a Doctor Octopus.

Y es que el próximo 4 de septiembre comenzará una subasta por la prenda, la cual se mantendrá abierta hasta (como máximo) hasta el 6 de ese mismo mes a través de Propstore.

Este traje, según describe el sitio web, representa uno de los elementos más raros y codiciados de la saga original de Raimi.

Según revelan, fue utilizado durante largas horas de filmaciones en Spider-Man 2 y Spider-Man 3, lo que añade autenticidad y valor histórico al objeto.

La casa de vestuario Frontline Design, bajo la supervisión del diseñador de vestuario ganador del Oscar James Acheson, creó este traje con mejoras notables para Spider-Man 2.

Tela azul más oscura, silueta muscular más estilizada, lentes de ojo ligeramente reducidos y un emblema de araña más grande en el pecho, son parte de las mejoras.

Su confección detallada incluye espuma de látex, emblemas aplicados, forro interior, casco plástico interno con almohadillas de espuma y lentes intercambiables con imanes, elementos que hablan de su precisión técnica y estética.

La subasta parte desde una oferta inicial de $50.000 dólares, con una estimación de venta que oscila entre los $100.000 y $200.000 dólares.

Los coleccionistas podrán seguir la puja exclusivamente a través del formato en vivo, ya sea desde el lugar, por teléfono o en línea durante la jornada de cierre del lote.

Spider-Man 2 no solo consolidó a Tobey Maguire como el Peter Parker por excelencia, sino que también recibió aplausos por su carga emocional, efectos visuales innovadores y escenas de acción memorables.

Mientras tanto, Spider-Man 3 introdujo la saga del simbionte y personajes icónicos como Venom, alcanzando más de 890 millones de dólares en taquilla mundial —todo bajo la misma saga llevada a la pantalla.

De esta manera, el traje no solo representa una pieza de memorabilia; simboliza el legado técnico y visual de una franquicia que dejó una huella imborrable en el cine de superhéroes.

Puedes revisar todos los detalles de la subasta y el traje AQUÍ.