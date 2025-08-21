;

VIDEO. Tras violencia en Avellaneda: refuerzan seguridad en embajada de Argentina en Chile ante posibles protestas

Algunos hinchas de la U acudieron durante la madrugada hasta el recinto ubicado en el centro de Santiago.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Agencia Uno (Referencial) | X: @niko_sepulveda

Agencia Uno (Referencial) | X: @niko_sepulveda

Ante los graves incidentes registrados en Avellaneda entre hinchas de la U. de Chile e Independiente, personal de Carabineros reforzó la seguridad de la embajada de Argentina en nuestro país, ante eventuales protestas.

Esto luego de que cerca de 40 hinchas azules acudieran al recinto ubicado en pleno centro de Santiago en horas de la madrugada.

Según pudo conocer Radio ADN, los simpatizantes del cuadro azul llegaron a la embajada y entonaron algunos cánticos, para luego retirarse sin generar mayores desórdenes.

Según informó el embajador chileno en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, hay “97 personas detenidas, de ellos tres mujeres y cinco menores de edad, y están esperando las medidas de dispersión que hacen en el estadio donde hubo heridos”.

Además, precisó que, hasta ahora, no se reportan fallecidos, pero sí al menos cinco hospitalizados, donde uno de ellos permanece en estado grave tras recibir un ataque con arma blanca.

Finalmente, sobre el hincha que cayó desde una altura dentro del recinto, el diplomático aseguró que “está fuera de peligro, por suerte había un techo".

