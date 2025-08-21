;

Violencia en Avellaneda: revelan cifra de detenidos tras incidentes en partido entre U de Chile e Independiente

Los disturbios dejaron imágenes de butacas y objetos contundentes lanzados, además de escenas de caos en las tribunas.

Cristóbal Álvarez

20 DE AGOSTO DE 2025/BUENOS AIRESFELIPE GRANTIN

20 DE AGOSTO DE 2025/BUENOS AIRES FELIPE GRANTIN / AGENCIA UNO

Durante la noche de este miércoles, el partido entre Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda por Copa Sudamericana terminó con varios heridos y suspendido en medio de graves incidentes en las tribunas del Estadio Libertadores de América, en Buenos Aires.

La violencia comenzó tras desórdenes provocados por barristas azules, lo que derivó en una respuesta brutal de hinchas locales. En redes sociales circularon registros de enfrentamientos, lanzamiento de butacas, objetos contundentes y escenas de caos.

Revisa también:

ADN

El embajador chileno en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, llegó hasta la comisaría número 4 de Avellaneda por instrucción del Presidente Gabriel Boric. En el lugar confirmó que “hay 97 personas detenidas, de ellos tres mujeres y cinco menores de edad, y están esperando las medidas de dispersión que hacen en el estadio donde hubo heridos”.

El diplomático precisó que, hasta ahora, no se reportan fallecidos, pero sí al menos cinco hospitalizados. Uno de ellos permanece en estado grave tras recibir un ataque con arma blanca. Sobre el hincha que cayó desde una altura dentro del recinto, aseguró que “está fuera de peligro, por suerte había un techo, está completamente fuera de peligro”.

Las autoridades argentinas aún no entregan un balance oficial y las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido y establecer las responsabilidades en los hechos de violencia que empañaron la jornada deportiva.

Contenido patrocinado

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

&#039;Harry Potter&#039;: HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

'Harry Potter': HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: &#039;Todo lo que escribo se hace realidad&#039;

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: 'Todo lo que escribo se hace realidad'

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad