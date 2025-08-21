Violencia en Avellaneda: revelan cifra de detenidos tras incidentes en partido entre U de Chile e Independiente

Durante la noche de este miércoles, el partido entre Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda por Copa Sudamericana terminó con varios heridos y suspendido en medio de graves incidentes en las tribunas del Estadio Libertadores de América, en Buenos Aires.

La violencia comenzó tras desórdenes provocados por barristas azules, lo que derivó en una respuesta brutal de hinchas locales. En redes sociales circularon registros de enfrentamientos, lanzamiento de butacas, objetos contundentes y escenas de caos.

El embajador chileno en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, llegó hasta la comisaría número 4 de Avellaneda por instrucción del Presidente Gabriel Boric. En el lugar confirmó que “ hay 97 personas detenidas , de ellos tres mujeres y cinco menores de edad, y están esperando las medidas de dispersión que hacen en el estadio donde hubo heridos”.

El diplomático precisó que, hasta ahora, no se reportan fallecidos, pero sí al menos cinco hospitalizados. Uno de ellos permanece en estado grave tras recibir un ataque con arma blanca. Sobre el hincha que cayó desde una altura dentro del recinto, aseguró que “está fuera de peligro, por suerte había un techo, está completamente fuera de peligro”.

Las autoridades argentinas aún no entregan un balance oficial y las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido y establecer las responsabilidades en los hechos de violencia que empañaron la jornada deportiva.