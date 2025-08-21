Conocida tienda deja los malls chilenos para siempre: así puedes aprovechar el remate online

Una reconocida marca italiana, especializada en medias, calcetines y trajes de baño, cerró sus dos tiendas ubicadas en Parque Arauco y el Costanera Center, dejando atrás su apuesta por los malls nacionales.

A pesar de este repliegue, la marca aún se encuentra disponible a través del sitio web de Falabella, donde todos sus productos están en liquidación con descuentos que van desde el 50% hasta el 65%.

Se trata de la tienda Calzedonia, la cual entregará una oportunidad para quienes buscan aprovechar las rebajas antes de que desaparezca definitivamente del mercado chileno.

Calzedonia desembarcó en Chile en 2017 de la mano de Falabella, con una primera tienda en Parque Arauco. Un año después sumó un local en el Costanera Center, además de un corner en Falabella dentro del mismo centro comercial.

Sin embargo, este 2025, ambos espacios físicos bajaron sus cortinas. La marca cerró su tienda en Parque Arauco en marzo y el local del Costanera Center en junio, confirmando su retirada del formato presencial en el país.

Remate final

Si bien las tiendas físicas ya no operan, los productos de la marca se pueden encontrar en Falabella.com, con importantes descuentos.

Desde trajes de baño hasta medias y ropa interior, la liquidación actual podría marcar la última oportunidad para acceder a artículos de esta firma en Chile.