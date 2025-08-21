;

Lluvia en Santiago: ¿Cuántos milímetros caerán y cuándo será más intensa la precipitación?

Este jueves 21 y viernes 22 de agosto se podrían acumular varios mm en la capital de la región Metropolitana.

Javier Méndez

Esta semana volvió la lluvia a Santiago. De hecho, desde la noche del miércoles comenzaron a caer algunas gotas en sectores acotados de la capital de la región Metropolitana.

Eso sí, será precisamente este jueves 21 de agosto cuando se presentará la caída de agua más intensa.

Algunos meteorólogos calculan que entre las 17:00 y las 20:00 las precipitaciones tomarán fuerza.

Para esta noche se prevé la posibilidad de agua nieve y no se descarta que, al amanecer de este viernes 22, los santiaguinos despierten con nieve en algunas comunas.

Los reportes más optimistas hablaron de un manto blanco desde Plaza Italia hacia arriba.

¿Y cuánto podría llover en Santiago? Los montos no son menores y se ha hablado de hasta 55 milímetros.

Pero ojo: el fenómeno no se prolongará hasta el fin de semana y debería concluir mañana por la noche, con cielo nublado y chubascos aislados.

“Lo más relevante será la caída en las temperaturas porque ingresará una masa de aire frío que dejará 1°C de mínima. En el sector oriente podrían tener 0°C”, explicó el meteorólogo Jaime Leyton en Mega.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC), incluso publicó una alerta por heladas moderadas a intensas dese la madrugada hasta la mañana del sábado 23.

En la precordillera se podrían sentir hasta -8°C y hay posibilidad de formación de hielo.

El pronóstico del tiempo para Santiago: lluvia hasta el viernes y frío el fin de semana

