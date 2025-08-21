Nieve en Santiago: qué es la isoterma cero, el factor clave que permitirá la llegada de precipitaciones sólidas a la región Metropolitana
Más allá de la lluvia, en las próximas horas también podrían registrarse nevadas en la capital.
La llegada de un sistema frontal de grandes proporciones a la región Metropolitana no solo traerá lluvias, sino también la probabilidad de nieve en algunos de la capital.
Según el pronóstico del tiempo para Santiago, los primeros indicios de la situación aparecerán entre la noche de este jueves 21 y la madrugada del viernes 22.
En ese contexto, uno de los términos que ha cobrado relevancia ha sido el de isoterma cero, un factor que sería crucial para el arribo de las precipitaciones sólidas en la RM.
¿Qué es la isoterma cero? Y por qué es importante para la caída de nieve en Santiago
La isoterma cero es la línea que marca los 0 °C en la atmósfera y define el límite entre las precipitaciones líquidas y las sólidas, ya sea nieve o aguanieve.
Cuando esta línea desciende por debajo de ciertos metros sobre el nivel del mar, aumenta la posibilidad de que caigan nevadas.
Eso ocurriría ahora y estaría a 700 metros. “La isoterma cero estará notoriamente baja”, aseguró el meteorólogo Jaime Leyton en Mega.
Así las comunas que podrían tener aguanieve o nieve son:
- Colina
- Las Condes
- Lo Barnechea
- La Reina
- Providencia (es probable)
- Peñalolén
- San José de Maipo
- Paine
- Pirque
Tras el paso del frente de mal tiempo, una alta presión traerá las bajas temperaturas a Santiago, incluso con marcas por debajo de los 0°C durante este fin de semana.