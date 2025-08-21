El Presidente Gabriel Boric oficializó este jueves un ajuste en su gabinete que afectó a Hacienda, Economía y Agricultura.

En Hacienda salió Mario Marcel, reemplazado por Nicolás Grau, mientras que Grau pasa a Economía y Álvaro García asume esa cartera. En Agricultura dejó el cargo Esteban Valenzuela y asumió María Ignacia Fernández.

El Mandatario destacó a Marcel por su liderazgo: “Me gustaría agregar algo por fuera del discurso (…) Su aporte no se limita a lo económico. Valoro especialmente la generosidad y audacia de Mario Marcel”, dijo.

Añadió que Marcel contribuyó con “experiencia, trayectoria y templanza para dirigir en conjunto el buque de la economía chilena”.

Sobre Grau, el Mandatario señaló que “Nicolás asumirá Hacienda para continuar un camino que ya está en marcha. Ha tenido un destacado desempeño en Economía, avanzando en temas que parecían improbables”.

Respecto a Valenzuela, el Presidente Boric enfatizó que deja el ministerio con logros concretos: “Los campesinos tienen mejor acceso al agua, a la tierra y más apoyo para sus proyectos de vida en el mundo rural”.