Reconocido restaurante chileno planea abrir nueva sucursal en el MUT de Las Condes

El MUT en febrero de este año. / NataliaCatalina

Con 129 años de historia, el clásico restaurante chileno apuesta a modernizar su presencia sin perder su esencia, llevando su emblemática identidad a un sector diferente de la capital.

Al respecto, Mauricio Gajardo, administrador del histórico local, confirmó que las tratativas avanzan y que solo faltarían detalles administrativos.

“Yo creo que la otra semana ya cerramos”, señaló Gajardo. La apertura será en el Mercado Urbano Tobalaba, donde el restaurante ya ha participado en eventos anteriores.

El traslado o expansión busca acercarse a un público más amplio. Según Gajardo, la inseguridad y la percepción negativa del centro de Santiago han afectado la afluencia de clientes.

“La gente no viene, entonces todo el público y los operadores turísticos van más para arriba”, indicó.

La nueva sucursal estará lista probablemente el próximo año, considerando los trámites que implica abrir un local. Mientras tanto, La Piojera continuará consolidando su presencia en eventos temporales del MUT.