Deja Economía: afirman que Nicolás Grau asumirá como ministro de Hacienda tras salida de Mario Marcel

Durante este jueves, La Moneda confirmó cambios en el equipo económico tras la sorpresiva salida del ministro de Hacienda, Mario Marcel.

El actual ministro de Economía, Nicolás Grau, asumirá la conducción de Hacienda, según La Tercera. En su lugar, el economista PPD Álvaro García ocupará la cartera de Economía, según informaron fuentes del Ejecutivo.

Grau, doctor en Economía por la Universidad de Pensilvania e ingeniero comercial de la Universidad de Chile, forma parte del gabinete desde marzo de 2022. Entre sus principales gestiones legislativas destacan la aprobación de la ley de permisos sectoriales, que busca agilizar la inversión, y la nueva ley de fraccionamiento pesquero.

En tanto, García, quien fue una de las voces más visibles en el equipo económico que respaldó la candidatura de Carolina Tohá, regresará al gobierno como titular de Economía.