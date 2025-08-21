;

No son considerados: Alexis Sánchez y Damián Pizarro no estuvieron en la presentación oficial del plantel de Udinese

Los chilenos mantienen su futuro en el aire a solo días del inicio de la Serie A.

El futuro de Alexis Sánchez en el Udinese sigue en el aire y, a solo días del inicio de la liga italiana, aún no sabe si continuará en el club.

Si bien el “Niño Maravilla” volvió a los entrenamientos con el cuadro de Friuli, la poca simpatía con su entrenador, Kosta Runjaic, y el no haber realizado la pretemporada con el equipo, le complicarán tener minutos en la temporada.

Esta poca consideración quedó reflejada este jueves, cuando en la presentación del plantel para el inicio de la Serie A, el chileno no apareció para saludar a los hinchas que se acercaron al estadio.

Además, el otro chileno del plantel de Udinese, Damián Pizarro, tampoco estuvo presente. El delantero, que apenas ha tenido minutos, tampoco entra en la consideración del técnico, por lo que le están buscando una salida a préstamo.

