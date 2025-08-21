MOP confirma reapertura total del Puente Lo Saldes tras finalizar reparaciones antes de lo previsto

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció que el Puente Lo Saldes volverá a estar habilitado en ambas direcciones, recuperando así la conectividad total en uno de los viaductos más relevantes para el tránsito en el sector oriente de Santiago.

De manera concreta, la reapertura se efectuará el próximo viernes 22 de agosto a partir de las 07:00 horas, adelantándose al plazo establecido.

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, destacó que la apertura se adelantó en comparación con el plazo estimado inicialmente, que fijaba la reapertura para el sábado 23.

“Tenemos buenas noticias: se entrega completamente la obra y se abre el tránsito en todos los sentidos, volviendo a la normalidad”, señaló.

“Agradecemos el trabajo que hizo la sociedad concesionaria para reparar esta infraestructura; a Carabineros de Chile, al Ministerio de Transportes y, por supuesto, a los equipos del MOP”, agregó.

Un punto a destacar es que entre los trabajos de reparación más relevantes estuvo la instalación de una nueva viga de acero de tres toneladas y siete metros de longitud, maniobra que requirió suspender totalmente la circulación en el sector.

Con la reapertura anticipada, los automovilistas del sector oriente de la capital podrán circular nuevamente con normalidad a partir de este viernes, dejando atrás semanas de desvíos y restricciones en una de las principales vías de conexión de la zona.