VIDEO. Eduardo Artés en País ADN: "El éxito del gobierno de Boric fue apagar hasta las cenizas el estallido social"

“¿Qué tiene de izquierda Gabriel Boric?“, manifestó el candidato presidencial del Partido Comunista Acción Proletaria.

Nelson Quiroz

ADN

ADN

El candidato presidencial del Partido Comunista Acción Proletaria, Eduardo Artés, conversó con País ADN, donde abordó las tensiones sociales en Chile y América Latina, su visión sobre la democracia y su crítica al gobierno del Presidente Gabriel Boric.

El postulante a La Moneda no dudó en señalar que la crisis actual responde a un problema estructural y no meramente coyuntural. “Algo hay que está mal. Ya no existe ese espíritu solidario, fraternal, de comunidad. Hoy solo prima la competencia y el joderse al otro”, afirmó.

Eduardo Artés / Sebastian Beltran Gaete

Artés sostuvo que fenómenos como la violencia social en Chile, Argentina o Francia tienen raíces profundas en la desigualdad. A su juicio, cuando la energía social no se organiza políticamente, deriva en explosiones descontroladas como el estallido de 2019.

“Si esa rabia hubiera tenido dirección, hoy estaríamos en un Chile con una democracia mucho más avanzada. Pero no fue posible, porque no hubo conducción, fue solo un estallido”, reflexionó.

Consultado sobre el rol de las manifestaciones, el profesor y dirigente social defendió el derecho a la protesta. “Para nosotros, cuando hablamos de democracia, se trata del pueblo empoderado, organizado, participando. No vamos a mandar a la policía ni al ejército a reprimir al pueblo. Nunca más aquello. No van a quedar 50 asesinados o 600 personas con daños oculares como ocurrió en 2019”, aseguró.

“¿Qué tiene de izquierda Gabriel Boric?"

Uno de los puntos más críticos de su intervención se centró en el gobierno de Boric, al que acusó de haber traicionado las expectativas de cambio. “¿Qué tiene de izquierda Gabriel Boric? El éxito de su gobierno fue volver a la normalidad de antes del estallido. Pero esa normalidad fue la que provocó la revuelta. Lo que hicieron fue apagar hasta las cenizas de lo que planteaba el movimiento”, lanzó Artés, cuestionando además la militarización en La Araucanía y la desmovilización del movimiento estudiantil.

Respecto al modelo democrático actual, Artés fue categórico: “Esta democracia es la de los superricos, de los grandes monopolios. No es la democracia del pueblo. Por eso hablamos de una nueva democracia, una democracia popular”. En esa línea, destacó el ejemplo de China, donde —según explicó— el Estado mantiene el control de gran parte de la economía y orienta la producción.

El abanderado también se refirió a la primera Convención Constitucional, indicando que si bien no fue una verdadera asamblea constituyente, llamó a votar a favor porque incluía avances como la negociación colectiva por rama. “Una constitución siempre responde al sistema político-social de un país. En Chile, bajo un régimen capitalista dependiente, nunca habrá una constitución neutral”, planteó.

Finalmente, Artés reafirmó que su candidatura busca reencantar a quienes sienten que la izquierda tradicional se alejó de sus banderas históricas. “En esta campaña he visto a jóvenes y dirigentes sindicales que me dicen: ‘levante la verdad de la izquierda que no transa’. Eso me da fuerzas y esperanza. La izquierda que proponemos es la de Allende: socialista, antiimperialista y de independencia nacional”, concluyó.

