Lluvia y nieve en Santiago: a esta hora caerán precipitaciones sólidas en la Región Metropolitana

Revisa el pronóstico del tiempo para hoy jueves en la capital.

Juan Castillo

Lluvia y nieve en Santiago: a esta hora caerán precipitaciones sólidas en la Región Metropolitana

Leonardo Rubilar

Desde la noche del miércoles iniciaron las lluvias en algunos sectores de Santiago, debido a un sistema frontal que se extenderá hasta el fin de semana en la capital.

Sin embargo, según los pronósticos, no solo habrá precipitaciones en la región Metropolitana, puesto que este frente también dejará fuertes vientos, posibles tormentas eléctricas e incluso nevadas.

Revisa acá el pronóstico del tiempo para este jueves 21 de agosto en Santiago.

Lluvia y nieve en Santiago hoy

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la lluvia se mantendrá durante toda la jornada en Santiago, la cual irá variando en su intensidad.

Asimismo, se proyecta que habrá chubascos de aguanieve en varios sectores de la cuenca capitalina, los que arrancarán en horas de la noche, y que incluso podrían registrarse en lugares como Plaza Baquedano.

En ese sentido, el portal Accuweather detalla que la nieve caerá en sectores cordilleranos y precordilleranos cerca de la medianoche de este jueves.

