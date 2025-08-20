;

Por siete meses: Metro de Santiago anuncia cierres en estación Baquedano por obras en L7

Estos cierres temporales buscan habilitar galerías e instalaciones clave para la nueva línea.

Metro de Santiago informó este miércoles que realizará cierres de pasillos internos en la estación Baquedano, medida que afectará temporalmente el flujo de pasajeros.

El cierre, que será de cuatro pasillos entre las Líneas 1 y 5, forma parte de las obras para la construcción de la futura Línea 7 y se realizarán desde el 26 de agosto de 2025 y hasta marzo de 2026.

Aunque la combinación entre ambas líneas seguirá disponible, los usuarios deberán utilizar un nuevo acceso señalizado habilitado por la empresa.

Según Metro, a partir de marzo de 2026 se reabrirá parcialmente la mitad de estos pasillos, manteniendo esta condición hasta la inauguración de la Línea 7.

La empresa explicó que los trabajos buscan habilitar galerías e instalaciones necesarias para la futura línea, con el objetivo de garantizar una operación más segura.

Recomendaciones para los usuarios

Metro implementó un plan especial de gestión de pasajeros, que incluye:

  • Direccionamiento diferenciado de escaleras y accesos en horas punta.
  • Refuerzo de señalización y personal adicional en zonas de mayor tránsito.
  • Información constante en pantallas, sistema de audio y canales digitales.

Además, la empresa llamó a los usuarios a anticipar sus traslados con algunos minutos extra y seguir la señalética e indicaciones del personal para evitar inconvenientes durante las obras.

