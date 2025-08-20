Sistema frontal: especialistas anticipan la caída de lluvia y nieve en sectores de la Región Metropolitana

Un nuevo sistema frontal ingresará este jueves 21 a la zona centro y sur del país, dejando a su paso bajas temperaturas y precipitaciones que podrían transformarse en nieve o aguanieve en algunos sectores de la Región Metropolitana.

Ante este escenario, junto al llamado de las autoridades a prepararse, algunos especialistas entregan consejos y describen las características de este nuevo sistema.

El climatólogo de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), Raúl Cordero, explicó que “las precipitaciones que se esperan para los próximos días vienen acompañadas de masas de aire relativamente frío”.

En ese sentido, advirtió que “las bajas temperaturas asociadas (...) desde el sur del país hacia la zona central, favorece a que parte de las precipitaciones no sean en forma de lluvia, sino que en forma de nieve”.

El experto remarcó que este tipo de fenómenos no solo representan un desafío climático, sino que también son un aporte a los recursos hídricos del país.

“Las precipitaciones nivales, especialmente en zonas cordilleranas, son particularmente beneficiosas, debido a que la nieve que se acumula en la cordillera durante el invierno sirve una vez que se derrite, durante la primavera, para alimentar los caudales de nuestros ríos”, explicó.

Por su parte, el académico de la Facultad Tecnológica Usach y máster en seguridad industrial, Mario Pinto, advirtió sobre los problemas que podría traer la acumulación de nieve en algunos sectores urbanos.

“El principal problema guarda relación con un tipo de techo plano, por ende, se acumula la nieve y por el peso podría llegar a haber algún inconveniente”, señaló.

Además, llamó a considerar el impacto en infraestructuras básicas, como “las cañerías, los ductos de agua”, ya que “si están a la intemperie pueden llegar a congelarse y eso podría llevar a romper o reventar las llaves, o bien las cañerías”.

En la misma línea, agregó que el cableado eléctrico también corre riesgo, ya que “podrían no transmitir la energía si es que están congelados”.

Finalmente, hizo un llamado a la precaución a quienes deban desplazarse durante el evento meteorológico: “Las personas que salgan, tanto a pie como en auto, deben enfrentar condiciones adversas que requieren máxima atención”.

El sistema frontal comenzará a sentirse desde este jueves en la madrugada y se mantendrá durante el fin de semana, dejando lluvias en la zona central y condiciones de nieve en sectores cordilleranos e, incluso, en algunas comunas precordilleranas de la Región Metropolitana.