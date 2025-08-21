Deportes Magallanes tendría cerrado a su nuevo entrenador: cuenta con amplia experiencia en Primera División

Deportes Magallanes vive momentos complicados en la parte baja de la tabla en la Primera B.

La “Academia” marcha en la décimoquinta posición con solo 19 puntos, a uno de Santiago Morning, colista y que en estos momentos está descendiendo a la Segunda División Profesional.

A esto se suma que hace algunos días despidieron a su segundo entrenador en la temporada, Ivo Bassay, quien llegó para reemplazar a Braulio Leal y que solo alcanzó a dirigir seis encuentros.

Tras la destitución del exColo Colo, ahora estarían pensando en otro técnico con experiencia en primera división. Se trataría de Miguel Ponce, que, según información de Primera B Chile, tiene todo acordado para asumir la banca de los “Carabeleros”.

El “Chueco” vuelve a dirigir tras cerca de tres meses, luego de que fuera cesado de su cargo en Rangers de Talca, precisamente el club contra el que podría debutar al mando de Deportes Magallanes este sábado 23 de agosto por la fecha 22 de la Primera B.