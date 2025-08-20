;

A esperar al jueves: la lluvia posterga el duelo de Garin en la segunda ronda de la qualy del US Open

El chileno no pudo completar siquiera el primer set del choque ante Marco Trungelitti.

Cristian Garin vivió un miércoles complejo en Flushing Meadows, en la disputa de la qualy al US Open.

El único representante nacional que queda en la ronda previa, tras la caída en primera ronda de Tomás Barrios, debía medirse ante el argentino Marco Trungeliti.

La lluvia marcó la jornada, considerando que el choque comenzó más tarde de lo programado ante las precipitaciones.

Sin embargo, el encuentro comenzó, con un quiebre por lado, tras lo cual Cristian Garin llegó a estar en ventaja 4/3.

Fue allí cuando nuevamente la lluvia cayó sobre Nueva York, provocando la suspensión definitiva de la jornada.

La organización del US Open reagendó el compromiso para que se complete este jueves en el segundo turno del court 10, cerca de las 13:00 horas de Chile, siempre y cuando el tiempo lo permita.

