Congreso avanza en ampliar el delito de grooming: ¿de qué se trata y qué cambios propone el proyecto?

La Comisión de Mujeres y Equidad de Género aprobó en particular una moción que modifica el Código Penal para reforzar la persecución del grooming y elevar la protección de niños, niñas y adolescentes.

Qué es el grooming

El Ministerio Público define el grooming como situaciones de abuso sexual en las que personas adultas contactan y manipulan a niños, niñas o adolescentes con fines sexuales, mediante medios digitales como chats, redes sociales o cámaras web. El proceso suele incluir generación de confianza, aislamiento de la víctima y solicitud de interacciones o contenidos de carácter sexual.

La iniciativa —que ahora continúa su tramitación en la Comisión de Constitución— amplía las hipótesis del delito y fija penas de presidio menor en su grado máximo (3 años y 1 día a 5 años) para quien induzca a una persona menor de 14 años a: enviar, entregar o exhibir material; mantener una o más conversaciones de carácter sexual; o establecer contacto por cualquier medio con el fin de cometer delitos contra su indemnidad sexual. El texto sustituye el término “sexualizado” por “de carácter sexual” y extiende la figura a cualquier tipo de contacto, no solo el vinculado a plataformas digitales.

El avance tecnológico y la masificación de redes sociales aumentaron la exposición de NNA a riesgos en línea. Según antecedentes citados en la discusión, uno de cada cuatro adolescentes de 16 años ha sido contactado con fines sexuales a través de internet. Las niñas y adolescentes mujeres figuran como el grupo con mayor afectación, lo que sustenta incorporar una perspectiva de género, en sintonía con la Ley 21.675.

Etapas previas y cierre de brechas

Un punto central del proyecto es abordar la etapa previa a la entrega de imágenes o contenido sexual. Al tipificar también las conversaciones de carácter sexual y el establecimiento de contacto por cualquier medio con fines delictivos, la norma busca anticiparse a la consumación de delitos y fortalecer la respuesta penal frente a conductas de captación y manipulación.

Tras su aprobación en particular por la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, el proyecto seguirá en la Comisión de Constitución. Sus autoras y autores esperan patrocinio del Ejecutivo para acelerar la tramitación, con el objetivo de prevenir y sancionar de manera más eficaz el grooming.