Histórico comediante chileno sufrió ACV y está en silla de ruedas: “Él no quería exponer su estado” / Rodrigo Sáenz/AGENCIAUNO

Uno de los comediantes más queridos de Chile está pasando por un complejo momento de salud.

Recientemente se dio a conocer que Willy Benítez sufrió un accidente cerebrovascular y se encuentra en silla de ruedas.

En principio, fue su colega Paulo Iglesias quien hizo un llamado en redes sociales para ayudar al histórico artista.

“Quería pedirles que ayudemos a un grande que está pasando por un delicado problema de salud. Colaboren con lo que puedan, todo servirá”, escribió.

Así, Iglesia detalló los números de la cuenta bancaria en que se está reuniendo dinero.

Posteriormente, el hijo del Benítez profundizó en la situación por la que pasa su padre.

“De forma responsable tomo esta publicación, mi padre no quería exponer su estado de salud“, escribió en Facebook. “El tema económico ya es insostenible llevarlo de forma familiar”, añadió.

“Tengo que agradecer a todos los que de alguna forma, con una palabra un, aporte o un gesto. Solo gracias”, sumó el descendiente de Guillermo Benítez, su verdadero nombre.