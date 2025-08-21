Estudio revela cuántos libros leen los chilenos al año: está bajo el promedio de Latinoamérica / Alina Rudya/Bell Collective

Un nuevo estudio dio a conocer los hábitos de lectura en Chile y los resultados dejan en evidencia una brecha con el resto de la región.

Según la Encuesta Nacional de Participación Cultural y Comportamiento Lector 2024, los chilenos leen en promedio 5,5 libros al año.

Esta cifra se mantiene por debajo de países como Argentina, México y Uruguay, donde se alcanzan alrededor de ocho títulos anuales.

Además, el sondeo reveló que solo un 4,9% de los encuestados se considera un lector muy frecuente, mientras que un 39,6% reconoció leer poco.

Aun así, el 77,7% aseguró consumir con frecuencia diarios, revistas, cómics, estudios o informes, principalmente en formato digital. Los libros, en cambio, siguen prefiriéndose en papel, con un 81,8% de lectores.

De acuerdo con el sociólogo Alexis Sossa, las principales razones del bajo promedio en Chile son el alto costo de los libros y la escasa presencia de librerías.

Además, señaló que el nivel socioeconómico influye directamente en la formación de este hábito desde la infancia. “Hay que fomentar actividades culturales como contar cuentos, llevar autores a escuelas y abrir espacios de encuentro literario”, explicó.

Por su parte, la académica del Centro de Innovación Educativa de la Universidad Mayor, Verónica Pantoja, calificó como “muy bajo” el promedio chileno si se compara con la recomendación de la OCDE.

A su juicio, los países que lideran en la región cuentan con políticas públicas más estables de fomento lector, lo que impacta en la formación cultural y en la calidad educativa.