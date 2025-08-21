Estrella de Marvel Studios se suma al elenco de “Percy Jackson” y le suma peso a la serie de Disney+

La serie Percy Jackson de Disney+, que llegó como un reinicio de la historia en la pantalla, ha tenido una buena recepción por parte del público con su primera temporada.

Tras los ocho primeros capítulos, emitidos entre finales del 2023 y comienzos del 2024, los fanáticos se mantienen expectantes a la llegada de la segunda entrega.

Además, hay que recordar que también se confirmó la realización de una tercera temporada, elevando las expectativas en torno a lo que está por venir.

Bajo este escenario, recientemente se anunció una importante incorporación al proyecto, una destacada y joven actriz que viene de brillar en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Se trata nada más y nada menos que de Dafne Keen, quien tuvo su primer acercamiento con el mundo Marvel en 2017 con Logan. Ya más grande y en lo que es el UCM como tal, retomó como Laura/X-23 en Deadpool y Wolverine.

Asimismo, hay que recordar que otro de sus trabajos recientes de la mano de Disney fue en Star Wars, específicamente en The Acolyte.

De esta manera, no fue problema cerrar otro acuerdo con la casa del ratón Mickey, esta vez para unirse a la temporada 3 de Percy Jackson.

Según se informó, la intérprete de 20 años le dará vida a Artemisa, la diosa griega de la luna y la caza, un papel importante en la mitología y, por ende, en la serie.