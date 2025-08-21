;

Estrella de Marvel Studios se suma al elenco de “Percy Jackson” y le suma peso a la serie de Disney+

La nueva adaptación de la historia estrenará su segunda temporada a final de año.

José Campillay

Estrella de Marvel Studios se suma al elenco de “Percy Jackson” y le suma peso a la serie de Disney+

La serie Percy Jackson de Disney+, que llegó como un reinicio de la historia en la pantalla, ha tenido una buena recepción por parte del público con su primera temporada.

Tras los ocho primeros capítulos, emitidos entre finales del 2023 y comienzos del 2024, los fanáticos se mantienen expectantes a la llegada de la segunda entrega.

Además, hay que recordar que también se confirmó la realización de una tercera temporada, elevando las expectativas en torno a lo que está por venir.

Bajo este escenario, recientemente se anunció una importante incorporación al proyecto, una destacada y joven actriz que viene de brillar en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Revisa también:

ADN

Se trata nada más y nada menos que de Dafne Keen, quien tuvo su primer acercamiento con el mundo Marvel en 2017 con Logan. Ya más grande y en lo que es el UCM como tal, retomó como Laura/X-23 en Deadpool y Wolverine.

Asimismo, hay que recordar que otro de sus trabajos recientes de la mano de Disney fue en Star Wars, específicamente en The Acolyte.

De esta manera, no fue problema cerrar otro acuerdo con la casa del ratón Mickey, esta vez para unirse a la temporada 3 de Percy Jackson.

Según se informó, la intérprete de 20 años le dará vida a Artemisa, la diosa griega de la luna y la caza, un papel importante en la mitología y, por ende, en la serie.

ADN

Dafne Keen - Getty Images / Emma McIntyre

Contenido patrocinado

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

&#039;Harry Potter&#039;: HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

'Harry Potter': HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: &#039;Todo lo que escribo se hace realidad&#039;

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: 'Todo lo que escribo se hace realidad'

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad