“Está mal en demasiados sentidos”: Presidente Boric se pronuncia ante los incidentes que cancelaron el partido de la U ante Independiente

El mandatario apuntó, como prioridad, a asegurar la atención de los heridos y el resguardo de los derechos de los detenidos.

Carlos Madariaga

“Está mal en demasiados sentidos”: Presidente Boric se pronuncia ante los incidentes que cancelaron el partido de la U ante Independiente

El Presidente Gabriel Boric no quedó indiferente ante la serie de desmanes que marcaron la cancelación del partido entre la U de Chile e Independiente por Copa Sudamericana.

“Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización”, escribió en su cuenta de “X”.

“La justicia deberá determinar los responsables”, remarcó el mandatario, enfatizando también la necesidad de revisar el presente de los fanáticos azules, marcando también el hecho que ya hay coordinaciones a nivel de Cancillería con la embajada de Chile en Argentina para ver la situación de emergencia.

“Nuestra prioridad como Gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas que han sido agredidos, asegurar su atención médica inmediata y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías. Para ello estamos trabajando con Embajada, Consulado, Cancillería y Ministerio del Interior“, comentó el Presidente Boric, centralizando la situación en el embajador en Argentina, José Antonio Viera Gallo.

“Le he encargado que se dirija personalmente tanto a la Comisaría donde están detenidos los hinchas de la U como al Hospital donde se encuentran los heridos para garantizar la seguridad de nuestros compatriotas”, concluyó el mandatario.

