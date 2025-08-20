El “botín de guerra” que colgaron los hinchas de Independiente y que pertenecía a seguidores de la U / ALEJANDRO PAGNI

Luego de los violentos hechos ocurridos en las tribunas del estadio Libertadores de América en Buenos Aires, una imagen grafica lo que ocurrió entre fanáticos de Independiente y Universidad de Chile.

Una situación que llamó la atención es que varios hinchas chilenos fueron desnudados y humillados mientras eran acorralados por cientos de argentinos. Uno de ellos logró salir arrancando y su imagen se viralizó.

Luego de que pasaran los momentos más duros de la confrontación, el canal trasandino TyC mostró cómo algunos simpatizantes de Independiente colgaron en el alambrado la ropa que les robaron a los hinchas de la U.

La breve secuencia muestra un verdadero “botín de guerra”: una camiseta, una chaqueta y hasta unos shorts azules.