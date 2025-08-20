;

El “botín de guerra” que colgaron los hinchas de Independiente y que pertenecía a seguidores de la U

El partido de vuelta de la Copa Sudamericana se convirtió en una pesadilla para cientos de hinchas azules.

ADN Radio

El “botín de guerra” que colgaron los hinchas de Independiente y que pertenecía a seguidores de la U

El “botín de guerra” que colgaron los hinchas de Independiente y que pertenecía a seguidores de la U / ALEJANDRO PAGNI

Luego de los violentos hechos ocurridos en las tribunas del estadio Libertadores de América en Buenos Aires, una imagen grafica lo que ocurrió entre fanáticos de Independiente y Universidad de Chile.

Una situación que llamó la atención es que varios hinchas chilenos fueron desnudados y humillados mientras eran acorralados por cientos de argentinos. Uno de ellos logró salir arrancando y su imagen se viralizó.

Revisa también:

ADN

Luego de que pasaran los momentos más duros de la confrontación, el canal trasandino TyC mostró cómo algunos simpatizantes de Independiente colgaron en el alambrado la ropa que les robaron a los hinchas de la U.

La breve secuencia muestra un verdadero “botín de guerra”: una camiseta, una chaqueta y hasta unos shorts azules.

Contenido patrocinado

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

&#039;Harry Potter&#039;: HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

'Harry Potter': HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: &#039;Todo lo que escribo se hace realidad&#039;

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: 'Todo lo que escribo se hace realidad'

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad