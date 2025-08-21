El mundo rock de luto: muere reconocido cantante mexicano

El 21 de agosto falleció Xava Drago (56), vocalista de la banda de rock mexicana Coda. El artista había conllevado un cáncer al estómago por más de un año. A modo de agradecimiento y despedida, estrenó un último disco, que fue “Gracias Infinitas”.

El pasado 9 de agosto, Xava ya había planteado el escenario para sus seguidores, donde dio a conocer su estado de salud: “Los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí”.

¿Quién fue Xava Drago?

Con nombre de pila Salvador Aguilar, fue reconocido por ser el vocalista y cofundador de la banda de rock CODA en 1989.

La carrera del artista comenzó a los 17 años, siendo partícipe de grupos como Ultimátum y Megatón.

Su estilo y presencia vocal lo convirtió en un ícono del rock en la década de los noventa en México. Éxitos como: “Aún”, “Tócame” y “Eternamente” consolidaron su carrera.

La despedida de Xava Drago

Además de su último disco y sencillo, el artista dejó un emotivo mensaje para todos sus seguidores, el que es compartido por redes sociales con más de 4 mil reacciones.

Aún: El hit que consolidó su carrera