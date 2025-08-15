Día del Rock Chileno: por qué se celebra cada 15 de agosto

Santiago

Cada 15 de agosto, Chile conmemora el Día del Rock Chileno, una fecha que invita a reflexionar sobre la historia y la riqueza de la música local.

Origen del Día del Rock chileno

La celebración tiene su origen en el primer concierto en vivo de una de las bandas más influyentes del país, realizado un 15 de agosto de 1963, Los Jaivas, un hito que marcó el inicio de un legado musical que sigue vigente hasta hoy.

El Día del Rock Chileno se oficializó en 2019 mediante una iniciativa parlamentaria que respalda la Ley N°19.928, orientada a la promoción y preservación del patrimonio musical nacional.

Desde entonces, la fecha se transformó en una oportunidad para destacar a los artistas que han contribuido a la identidad cultural del país y a la difusión del rock chileno.

Documental de Los Jaivas y sus 60 años

En 2023, Los Jaivas celebraron sus 60 años de carrera, un recorrido que ha dejado una huella profunda en la música chilena y latinoamericana.

Este legado fue retratado en el documental Todos Juntos, creado por Sergio Lagos y la Fundación Cultural de la agrupación.

La producción reúne registros íntimos y memorias épicas de su trayectoria, convirtiéndose además en el primer documental chileno incluido en el catálogo de HBO Max, disponible desde el 28 de junio.