Eduardo Vargas reacciona a la tragedia en Avellaneda: su sentido mensaje tras los ataques a hinchas de la U

El actual delantero de Audax Italiano se pronunció a través de redes sociales sobre los graves incidentes ocurridos en el duelo de los azules ante Independiente.

Eduardo Vargas, actual delantero de Audax Italiano, no quedó indiferente a los graves incidentes ocurridos en el partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

A través de sus redes sociales, “Turboman” publicó un sentido mensaje sobre la tragedia que tuvo lugar en el Estadio Libertadores de América y solidarizó con los hinchas azules que resultaron heridos tras el violento ataque que sufrieron por parte de barristas locales.

“Nadie debería perder la vida por ir a ver un equipo. Una tristeza enorme por lo que sucedió. ¡Fuerza a todas las familias de los heridos!“, escribió el exatacante de la U.

Por último, el segundo goleador histórico de la Roja manifestó que “están acabando con el fútbol por un par que se creen malos por andar en grupos”.

En lo deportivo, el duelo entre Independiente y la U quedó cancelado, lo que significa que no se reanudará. Ahora, la Conmebol será la encargada de determinar el resultado definitivo del encuentro y qué pasará con la llave de octavos de final.

