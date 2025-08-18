;

VIDEOS. Ni media hora en cancha: Alcaraz levanta el título de Cincinnati tras el retiro de Sinner

La mayor rivalidad del tenis actual apenas pudo jugarse ante los problemas físicos del italiano.

Carlos Madariaga

En una acción aún inexplicable para los fanáticos del tenis, este lunes se disputó la final del Masters 1000 de Cincinnati.

El encuentro prometía, considerando que a la definición en Ohio llegaron los dos máximos favoritos del cuadro, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

Sin embargo, el encuentro tuvo corta vida, con tres quiebres seguidos del español que lo llevaron a un rápido 5/0 en 23 minutos.

Todo ante un número 1 del mundo evidentemente diezmado en sus movimientos y que optó, ante esta desventaja, por retirarse, aquejado por fiebre, sumada a las altas temperaturas en Ohio.

“Les pido perdón por decepcionarlos. He estado enfermo los últimos días y no he podido recuperarme, pensé que podría estar mejor en la noche. No pude manejarlo más”, aseguró Jannik Sinner en el discurso tras recibir el título de subcampeón.

En tanto, Carlos Alcaraz se mostró muy comprensivo con su rival. “No es la manera en la que quiero ganar partidos y trofeos. Lo siento y entiendo que no puedas sentirte bien ahora mismo, pero como he dicho muchas veces, eres un verdadero campeón y estoy muy seguro de que de esta situación vuelves aún más fuerte", resaltó.

Todo luego de levantar su tercer título de Masters 1000 del año, ampliando su ventaja en el historial con el italiano a 9 victorias y 5 derrotas.

Esto a una semana del inicio del US Open, con Jannik Sinner poniendo en duda su participación en los dobles mixtos.

