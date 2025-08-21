Detectan pago de pensiones a funcionarios fallecidos de Carabineros y la PDI: algunos tendría más de 110 años

La Dirección de Previsión de Carabineros suspendió en diciembre los giros a 182 personas mayores de 100 años; detectó 44 registros sin RUT válido, pagos a al menos 11 fallecidos y mantiene 18 casos sin poder acreditar “prueba de vida”, informa Ciper.

La Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca) mantuvo durante años el pago de pensiones a personas jubiladas de Carabineros, Gendarmería y la PDI sin contar con certeza de su situación vital. La práctica quedó al descubierto tras una investigación periodística y fue reconocida por el propio director de la entidad, Carlos Capurro, quien detalló medidas de contención adoptadas desde fines de 2024.

En diciembre de 2024, Dipreca suspendió el pago a 182 beneficiarios que aparecían con más de 100 años, a fin de verificar si seguían con vida. La revisión arrojó que 44 nombres carecían de RUT válido, que al menos 11 personas estaban fallecidas —sin que se sepa quién cobró esas pensiones— y que 18 casos continúan sin antecedentes para acreditar “prueba de vida”; tres de ellos figuran con 110 años. En paralelo, 15 beneficiarios presentaron la certificación requerida y se restituyeron sus pagos.

Alertas previas de Contraloría y auditorías internas

Las primeras alertas formales datan del Informe Final 371 de la Contraloría (29 de diciembre de 2021), que describió irregularidades contables por $115 millones, uso de planes de cuentas no aprobados, falta de registro secuencial de transacciones, pagos duplicados a proveedores, debilidades en gastos médicos y errores en montos efectivamente girados a jubilados. Entonces ya se detectaron cuatro casos de pagos a fallecidos. Una auditoría interna de Dipreca de 18 de diciembre de 2024 constató que persistían ausencia de normas y procedimientos en pensiones y montepíos, asimetrías en descuentos, RUT inválidos y nóminas duplicadas de beneficiarios.

Transparencia: negativa inicial y orden del CPLT

Ante solicitudes de información, Dipreca se negó a entregar antecedentes, argumentando la inviabilidad operativa y riesgos de “impresiones negativas” en contexto electoral. El Consejo para la Transparencia (CPLT) desestimó esos argumentos —no contemplados en la ley como causal de reserva— y ordenó la entrega de datos en cinco días. En su respuesta, Dipreca sostuvo que entre 2020 y 2025 no había detectado pagos indebidos a fallecidos según el Registro Civil, afirmación que contradice las auditorías de Contraloría y de la propia institución.

Admisión del director y brechas de control

Consultado por estas discrepancias, el director Carlos Capurro reconoció la veracidad de los hallazgos: confirmó los 11 fallecidos, los 44 registros sin RUT válido y los 18 casos sin acreditar vida. Indicó que, para la verificación, desde diciembre de 2024 se exigió formulario de “prueba de vida” con firma de dos testigos. Capurro añadió que no hay certeza sobre quién retiró las pensiones depositadas en cuentas de fallecidos y advirtió vacíos cuando una muerte ocurre en el extranjero o cuando terceros operan con poderes, tarjetas o claves del titular.

Dipreca no ha iniciado aún querellas para recuperar pagos mal efectuados y evalúa dónde presentarlas si eventuales partícipes residen en el extranjero. El director adelantó que en 2026 se prevé crear una unidad de cobranza para estos fines y reforzar los controles internos: “Estamos viendo cómo evitar errores en el uso de recursos públicos”, señaló.