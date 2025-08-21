Captan a alcalde de Calama persiguiendo a motochorro que le robó su celular municipal en pleno centro de Santiago

Durante este miércoles, el alcalde de Calama, Eliecer Chamorro, fue víctima de un asalto tipo motochorro en pleno centro de Santiago.

Según registros de cámaras de seguridad, el hecho ocurrió en calle Huérfanos, cuando Chamorro se encontraba mirando su celular. En ese momento, un individuo con una mochila de delivery subió a la vereda en moto y le arrebató el teléfono.

Tras percatarse del robo, el jefe comunal corrió tras el delincuente por las calles del centro, sin lograr alcanzarlo.

El sujeto huyó con un iPhone 16 Pro Max avaluado en más de $1,3 millones. Se trataba de un equipo fiscal utilizado únicamente para funciones laborales, no de su teléfono personal.

Chamorro regresó esa misma tarde a la Región de Antofagasta y presentó la denuncia ante Carabineros. La policía uniformada revisa las cámaras del sector para intentar dar con la patente de la motocicleta.