Desde “es un pésimo momento” a “tremenda pérdida”: diputados lamentan renuncia de Marcel al Ministerio de Hacienda

Los parlamentarios valoraron la labor del ahora exministro. “Se ha destacado por un trabajo serio, que ha realizado con diálogo permanente”, señalaron.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO | Mario Marcel

Fue durante esta mañana cuando se anunció la renuncia de Mario Marcel al Ministerio de Hacienda, accionar que generó preocupación de manera transversal en el Congreso, por su valor como ministro.

El diputado Frank Sauerbaum (RN) señaló que “es un pésimo momento para poder hacerlo (...) Es lamentable cuando estamos ad portas de hacer el proceso de presupuesto para el próximo año”.

Agencia UNO | Frank Sauerbaum

En tanto, su par Camila Musante (IND-PPD) indicó que se trata de “una tremenda pérdida para el Gobierno, porque se ha destacado por un trabajo serio, que ha realizado con diálogo permanente de manera transversal”.

Agencia UNO | Camila Musante

Por su parte, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) comentó que la salida “deja al Gobierno sin su única voz con algo de seriedad en materia económica (...) Espero que su reemplazo no llegue a “soltar” la billetera en plena campaña".

Agencia UNO | Jorge Guzmán

Finalmente, su par Jaime Mulet (FRVS) calificó lo sucedido como “una mala noticia para el país”, añadiendo que “lo de Marcel disminuye la capacidad del Gobierno en un área tan importante como es la hacienda pública”.

Agencia UNO | Jaime Mullet / Sebastian Beltran Gaete

