El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, abordó en diálogo con ADN Hoy la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto que crea el nuevo sistema de Financiamiento para la Educación Superior (FES).

“Estoy muy contento y ahora pensando en los siguientes pasos”, dijo el secretario de Estado, en referencia a que la iniciativa avanzó al Senado para su segundo trámite constitucional.

“Hay un primer diagnóstico que es compartido, donde tenemos diferencias en algunos aspectos de la forma en que estamos proponiendo que se haga, y eso es lo que tenemos que resolver en el Senado“, añadió.

“Esto es una necesidad impostergable”

En esa línea, Nicolás Cataldo expresó su optimismo con la tramitación: “Yo tengo mucha certeza y convicción de que vamos a lograr construir un acuerdo , espero que prime esa voluntad. Esto es una necesidad impostergable, desde el punto de vista social, fiscal e institucional“.

Pero reconoció que el “desafío es mayor” en la Cámara Alta. “Tenemos que ser capaces de estructurar un acuerdo que no solamente se sostenga en el Senado, sino también tiene que sostenerse en la Cámara de Diputados, porque luego el proyecto tiene que volver a su tercer trámite”, señaló.