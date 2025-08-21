Hinchas de la U en Buenos Aires para el partido ante Independiente

Para detener la barbarie de los hinchas de Independiente, la policía argentina fue un circo, mientras la chilena sí aparece para este tipo de situaciones contra los barristas.

Es lo que sucedió este jueves por la tarde a las afueras del consulado argentino en nuestro país, luego de que hinchas de la Universidad de Chile convocaran a una manifestación pacífica tras lo sucedido el pasado miércoles en Buenos Aires.

Mientras Universidad de Chile e Independiente se medían por los 8vos de final de la Copa Sudamericana, los hinchas de ambos equipos generaron graves desórdenes en las galerías, al punto que los fanáticos del ‘Rojo’ dejaron una verdadera masacre contra los forofos azules.

Los ejes de la manifestación azul en Santiago apuntaron al "repudio total a la pésima organización y evidente confabulación de Independiente, su barra, la Conmebol y las autoridades locales”; esgrimen los hinchas de la U.

“Exigimos garantías humanitarias y de seguridad, y la coordinación entre Estados para asegurar los derechos humanos de todas y todos, resguardando la integridad física y los debidos procesos judiciales”, complementaron.

A diferencia de lo que pasó en Buenos Aires, acá los Carabineros sí se hizo presente en el lugar para controlar y, por momentos, disuadir la manifestación.