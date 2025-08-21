;

ADN Hoy. Ministro Cataldo lamenta salida de Esteban Valenzuela de Agricultura: “Siempre será un tremendo aporte”

En conversación con ADN Hoy, el titular de Educación señaló que no le corresponde cuestionar las decisiones del Presidente.

Juan Castillo

Entrevista a Nicolás Cataldo, ministro de Educación - ADN Hoy

16:14

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, conversó este jueves con ADN Hoy sobre la aprobación del proyecto de ley que pone fin al CAE, y también de la salida de su par de Agricultura, Esteban Valenzuela.

Consultado sobre si la salida de Valenzuela empañó la aprobación de la iniciativa que crea el Financiamiento para la Educación Superior (FES), el jefe del Mineduc dijo que “estoy tan imbuido en la dinámica de la cartera que la verdad es que me cuesta ver que algo pueda opacar lo que ocurrió ayer”.

Sobre todo por la forma en que ocurrió, con la contundencia, con los respaldos. Muchos decían que íbamos a perder y que íbamos a pasar con un cascarón al Senado, y la verdad es que pasamos con nuestro proyecto completo, íntegro”, agregó.

Pese a esto, Cataldo lamentó lo sucedido con Valenzuela. “Yo lamento mucho lo que ocurre con el exministro Valenzuela por una cuestión humana. Lo conozco, fuimos colegas, trabajamos juntos desde que yo era Subdere, luego en Educación, fortaleciendo la economía familiar campesina en los programas de alimentación escolar”, dijo.

“Obviamente, no tengo opinión respecto a las circunstancias de por qué el presidente toma la decisión que toma, no me corresponde opinar sobre eso, y espero que a Esteban le vaya muy bien, creo que va a ser siempre un tremendo aporte no solamente en la materia que está desarrollando ahora, sino también en los temas de descentralización que han sido tan relevantes en su desarrollo y trayectoria política”, cerró.

La salida de Esteban Valenzuela fue confirmada durante la tarde del pasado miércoles por el Gobierno, mientras que la subrogancia quedó en manos del subsecretario Alan Espinoza, militante del Partido Socialista.

