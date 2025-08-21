El rapero estadounidense Lil Nas X, reconocido mundialmente por su éxito Old Town Road, fue hospitalizado este jueves en Los Angeles luego de protagonizar un extraño episodio que encendió las alarmas entre sus seguidores y autoridades.

De acuerdo con reportes de medios locales, como TMZ, el artista de 26 años —cuyo nombre real es Montero Lamar Hill— fue visto caminando en ropa interior por Ventura Boulevard, en Studio City, cerca de las 4 de la madrugada.

Testigos lo grabaron portando un cono de tránsito en la cabeza y murmurando frases incoherentes mientras decía dirigirse a “una fiesta”.

Vecinos alertaron a la policía, que al llegar encontró al cantante en evidente estado de alteración. Según el Departamento de Policía de Los Ángeles, el joven intentó agredir a un oficial antes de ser reducido y esposado. Posteriormente, paramédicos determinaron que podría tratarse de una sobredosis, por lo que fue trasladado a un hospital cercano, donde permanece bajo observación.

El incidente ocurre en medio de preocupaciones previas por la salud del intérprete. En abril pasado, el propio Lil Nas X reveló que sufrió una parálisis parcial en el rostro que lo llevó a estar internado y en recuperación por varias semanas.

En entrevistas anteriores también había reconocido el impacto que tuvieron en su vida las muertes de colegas como Juice Wrld, XXXTentacion y Nipsey Hussle, además de episodios de consumo problemático de marihuana.

Hasta ahora, ni su equipo ni su sello discográfico han entregado un parte oficial sobre su estado. La policía indicó que podría enfrentar cargos una vez reciba el alta médica, aunque la prioridad es su estabilización.

Ganador de dos premios Grammy, Lil Nas X ha construido una carrera marcada tanto por la innovación musical como por la controversia en redes sociales y sus propuestas visuales provocadoras. Actualmente prepara su segundo álbum de estudio, Dreamboy, en el que se esperan colaboraciones con figuras como Beyoncé y Nile Rodgers.