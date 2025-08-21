;

VIDEO. Captado caminando en ropa interior en plena calle: superestrella estadounidense es internada por presunta sobredosis

De acuerdo a la policía de Los Angeles, el joven intentó agredir a un oficial antes de ser reducido y esposado.

Nelson Quiroz

Getty Images

Getty Images

El rapero estadounidense Lil Nas X, reconocido mundialmente por su éxito Old Town Road, fue hospitalizado este jueves en Los Angeles luego de protagonizar un extraño episodio que encendió las alarmas entre sus seguidores y autoridades.

De acuerdo con reportes de medios locales, como TMZ, el artista de 26 años —cuyo nombre real es Montero Lamar Hill— fue visto caminando en ropa interior por Ventura Boulevard, en Studio City, cerca de las 4 de la madrugada.

ADN

Rapero Lil Nas X descolocó a sus seguidores con fotos "embarazado"

Testigos lo grabaron portando un cono de tránsito en la cabeza y murmurando frases incoherentes mientras decía dirigirse a “una fiesta”.

Revisa también

ADN

Vecinos alertaron a la policía, que al llegar encontró al cantante en evidente estado de alteración. Según el Departamento de Policía de Los Ángeles, el joven intentó agredir a un oficial antes de ser reducido y esposado. Posteriormente, paramédicos determinaron que podría tratarse de una sobredosis, por lo que fue trasladado a un hospital cercano, donde permanece bajo observación.

El incidente ocurre en medio de preocupaciones previas por la salud del intérprete. En abril pasado, el propio Lil Nas X reveló que sufrió una parálisis parcial en el rostro que lo llevó a estar internado y en recuperación por varias semanas.

En entrevistas anteriores también había reconocido el impacto que tuvieron en su vida las muertes de colegas como Juice Wrld, XXXTentacion y Nipsey Hussle, además de episodios de consumo problemático de marihuana.

Hasta ahora, ni su equipo ni su sello discográfico han entregado un parte oficial sobre su estado. La policía indicó que podría enfrentar cargos una vez reciba el alta médica, aunque la prioridad es su estabilización.

Ganador de dos premios Grammy, Lil Nas X ha construido una carrera marcada tanto por la innovación musical como por la controversia en redes sociales y sus propuestas visuales provocadoras. Actualmente prepara su segundo álbum de estudio, Dreamboy, en el que se esperan colaboraciones con figuras como Beyoncé y Nile Rodgers.

Contenido patrocinado

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

&#039;Harry Potter&#039;: HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

'Harry Potter': HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: &#039;Todo lo que escribo se hace realidad&#039;

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: 'Todo lo que escribo se hace realidad'

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad