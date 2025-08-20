;

Uno de los integrantes más queridos de “Mekano” regresa a la TV tras varios años: tendrá inédito rol

Tras casi una década desde el fin del programa juvenil de Mega, uno de sus rostros más populares tiene una nueva oportunidad en la televisión abierta.

Alejandro Basulto

Mega reveló a un nuevo integrante para su nuevo reality El Internado: se trata de Luciano Cardoso, más conocido como Maluco, exmiembro del grupo Café con Leche y recordado por su paso en Mekano.

Será su primera experiencia en un encierro televisivo. Sobre esta oportunidad, el cantante explicó que lo suyo “será la buena onda, la entretención y también cantar” y añadió: “Vengo como una estrella fugaz, dándolo todo porque Maluco está más vivo que nunca”.

Yo creo que todo lo que hicimos afuera, nuestro pasado, y lo que vamos a vivir ahora en el presente en este reality es lo que de verdad importa. Todo eso influye en cómo será nuestro futuro, y en cómo la gente nos verá realmente. Estamos dispuestos para la escena y para pasarlo bien”, añadió.

Aunque se reconoce como “un cero a la izquierda” en la cocina, Maluco aseguró que tiene gran disposición para mejorar en sus habilidades culinarias.

“Es una experiencia nueva para mí, pero con el chef Yann y en la academia dirigida por él, daré lo máximo que pueda para, al menos, aprender lo básico. Esa es mi meta… y si puedo llegar al final, ¡fantástico!”, comentó.

Con su energía característica, Maluco se convierte en el tercer confirmado de El Internado, sumándose así a Daniella Campos y Di Mondo en el programa en el que 18 concursantes deberán convivir 24/7, superar duras pruebas físicas y culinarias, además de cultivar y producir los ingredientes de sus propias preparaciones.

