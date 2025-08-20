Uno de los integrantes más queridos de “Mekano” regresa a la TV tras varios años: tendrá inédito rol

Mega reveló a un nuevo integrante para su nuevo reality El Internado: se trata de Luciano Cardoso, más conocido como Maluco, exmiembro del grupo Café con Leche y recordado por su paso en Mekano.

Será su primera experiencia en un encierro televisivo. Sobre esta oportunidad, el cantante explicó que lo suyo “será la buena onda, la entretención y también cantar” y añadió: “Vengo como una estrella fugaz, dándolo todo porque Maluco está más vivo que nunca”.

“Yo creo que todo lo que hicimos afuera, nuestro pasado, y lo que vamos a vivir ahora en el presente en este reality es lo que de verdad importa. Todo eso influye en cómo será nuestro futuro, y en cómo la gente nos verá realmente. Estamos dispuestos para la escena y para pasarlo bien”, añadió.

Aunque se reconoce como “un cero a la izquierda” en la cocina, Maluco aseguró que tiene gran disposición para mejorar en sus habilidades culinarias.

“Es una experiencia nueva para mí, pero con el chef Yann y en la academia dirigida por él, daré lo máximo que pueda para, al menos, aprender lo básico. Esa es mi meta… y si puedo llegar al final, ¡fantástico!”, comentó.

Con su energía característica, Maluco se convierte en el tercer confirmado de El Internado, sumándose así a Daniella Campos y Di Mondo en el programa en el que 18 concursantes deberán convivir 24/7, superar duras pruebas físicas y culinarias, además de cultivar y producir los ingredientes de sus propias preparaciones.